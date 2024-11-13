"Пока только смотрим": Мудрик потроллил Трубина за пропущенный гол
Украинец отметился эффектным голом на тренировке.
Сборная Украины по футболу начала подготовку к ноябрьским матчам Лиги наций.
Во время тренировки вингер лондонского Челси Михаил Мудрик забил гол в ворота голкипера лиссабонской Бенфики Анатолия Трубина.
Читай также: Жена футболиста сборной Украины рекламирует игрушки для взрослых
Михаил опубликовал видео своего забитого мяча и пошутил над Анатолием.
"Трубин, пока только смотрим".
Отметим, что в субботу, 16 ноября, Украина сыграет с Грузией в пятом туре Лиги наций.
Ранее Довбик показал видео из зала, похваставшись отличной формой.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!