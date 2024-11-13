"Пока только смотрим": Мудрик потроллил Трубина за пропущенный гол

Сборная Украины по футболу начала подготовку к ноябрьским матчам Лиги наций.

Во время тренировки вингер лондонского Челси Михаил Мудрик забил гол в ворота голкипера лиссабонской Бенфики Анатолия Трубина.

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Михаил опубликовал видео своего забитого мяча и пошутил над Анатолием.

"Трубин, пока только смотрим".

Отметим, что в субботу, 16 ноября, Украина сыграет с Грузией в пятом туре Лиги наций.

Ранее Довбик показал видео из зала, похваставшись отличной формой.

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