Алексей Лень: статистика и результаты баскетболиста

Центровый Алексей Лень был выбран под общим пятым номером на драфте НБА в 2013 году командой Финикс Санс.

Свыше десяти сезонов в НБА Алексей выступал за Финикс, Атланту, Торонто, Вашингтон и дважды переходил в Сакраменто.

Алексей Лень. Статистика в сезоне-2024/25 (в среднем за матч)

Очки: 3,0

Подборы: 2,0

Ассисты: 0

Перехваты: 0

Блоки: 1,0

Минуты: 5,7

Потери: 1,0

Результаты Алексея Леня в сезоне-2024/25

25.10.2024 (Миннесота Тимбервулвз)

3 очка (1/1 с игры, 1/2 штрафной), два подбора (оба в защите), блок, потеря и фол за 5:41 на паркете.

Что нужно знать об Алексее Лене?

Украинский центровой родился в городе Антрацит в Луганской области 16 июня 1993 года. Воспитанник баскетбольного клуба Днепр и баскетбольной команды Мэрилендского университета в США.

Рост Алексея – 7 футов (около 213 сантиметров).

Лень считался одним из талантливейших игроков на своем драфте и был избран под высоким 5-м номером (рекорд среди украинских баскетболистов).

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