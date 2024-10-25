Алексей Лень: статистика и результаты баскетболиста
Центровый Алексей Лень был выбран под общим пятым номером на драфте НБА в 2013 году командой Финикс Санс.
Свыше десяти сезонов в НБА Алексей выступал за Финикс, Атланту, Торонто, Вашингтон и дважды переходил в Сакраменто.
Алексей Лень. Статистика в сезоне-2024/25 (в среднем за матч)
- Очки: 3,0
- Подборы: 2,0
- Ассисты: 0
- Перехваты: 0
- Блоки: 1,0
- Минуты: 5,7
- Потери: 1,0
Результаты Алексея Леня в сезоне-2024/25
25.10.2024 (Миннесота Тимбервулвз)
3 очка (1/1 с игры, 1/2 штрафной), два подбора (оба в защите), блок, потеря и фол за 5:41 на паркете.
Что нужно знать об Алексее Лене?
Украинский центровой родился в городе Антрацит в Луганской области 16 июня 1993 года. Воспитанник баскетбольного клуба Днепр и баскетбольной команды Мэрилендского университета в США.
Рост Алексея – 7 футов (около 213 сантиметров).
Лень считался одним из талантливейших игроков на своем драфте и был избран под высоким 5-м номером (рекорд среди украинских баскетболистов).
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