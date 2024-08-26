Сиэтл Рейн вывел из обращения номер легендарной футболистки
15-й номер, под которым играла Меган Рапино, более недоступен.
Сиэтл Рейн вывел из пользования номер Меган Рапино.
Это случилось во время матча против Норт Каролина Кураж. За игрой владелица Золотого мяча наблюдала с трибун.
Кроме того, что команда вывела 15-й номер из обращения, также тем вечером на башне "Спейс Нидл" в Сиэтле включили лавандовое освещение - под цвет волос Рапино.
Напомним, Меган Рапино провела 10 лет, играя за Сиэтл Рейн, однако также футболистка отметилась широкой активистской деятельностью за что была награждена Президентской медалью свободы.
В 2023 году Меган Рапино завершила футбольную карьеру.
Ранее также сообщалось, что ушел из жзини Свен-Йоран Эрикссон.
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