Сиэтл Рейн вывел из обращения номер легендарной футболистки

15-й номер, под которым играла Меган Рапино, более недоступен.

Сиэтл Рейн вывел из пользования номер Меган Рапино.

Это случилось во время матча против Норт Каролина Кураж. За игрой владелица Золотого мяча наблюдала с трибун.

Кроме того, что команда вывела 15-й номер из обращения, также тем вечером на башне "Спейс Нидл" в Сиэтле включили лавандовое освещение - под цвет волос Рапино.

Напомним, Меган Рапино провела 10 лет, играя за Сиэтл Рейн, однако также футболистка отметилась широкой активистской деятельностью за что была награждена Президентской медалью свободы.

В 2023 году Меган Рапино завершила футбольную карьеру.

Ранее также сообщалось, что ушел из жзини Свен-Йоран Эрикссон.

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