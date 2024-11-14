iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Разработчики Counter Strike вернули легендарную карту

Возможно, скоро нас ожидают изменения в карте.
Сегодня, 09:19
Train
Train

В ночь с 13 на 14 ноября у Counter Strike 2 вышло большое обновление. Среди прочего в соревновательный режим игры была добавлена ​​карта de_train.

Легендарной карты не было в игре со времен выхода CS2, а из списка карт, на которых проходят профессиональные турниры "поезда", убрали еще в мае 2021 года.

Не исключают вариант, что по завершении Мейджора, который пройдет в Китае с 30 ноября по 15 декабря, будет изменен игровой маппул, а Train может стать "новой" картой в нем.

Отметим, что накануне сборная Украины по Counter Strike должна была стартовать на чемпионате мира, но их поединки перенесли.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: невероятный проход и данк Шенгюна возглавил рейтинг ТОП-10 моментов игрового дня НБА: невероятный проход и данк Шенгюна возглавил рейтинг
Фроч сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри Фроч сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
Футболист Руха получил дебютный вызов в сборную Украины Футболист Руха получил дебютный вызов в сборную Украины
Алексей Лень: статистика и результаты баскетболиста Алексей Лень: статистика и результаты баскетболиста
Помочь журналистам

Видео

Чухаджян второй раз уступил Эннису в титульном реванше с нокдауном: видео лучших моментов боя
Чухаджян второй раз уступил Эннису в титульном реванше с нокдауном: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" сыграют в гостях с Грузией в Лиге наций
просмотров
Рейтинг WTA: Крейчикова поднялась в топ-10, Свитолина почти в топ-20
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку, Джокович потерял еще позицию
просмотров
Футбол сегодня: Бельгия - Италия, Франция - Израиль и другие матчи Лиги наций
просмотров

Последние новости

НБА11:26
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: невероятный проход и данк Шенгюна возглавил рейтинг
Бокс11:06
Фроч сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
Украина10:36
Футболист Руха получил дебютный вызов в сборную Украины
НБА10:10
Алексей Лень: статистика и результаты баскетболиста
Украина09:50
Жена футболиста сборной Украины стала свидетелем атаки на Киев
ММА09:36
Богдан Черепаня - чемпион мира по ММА 2024: как армянский фонд Армерия поддержал украинского спортсмена
Бокс09:20
Чухаджян назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Киберспорт09:19
Разработчики Counter Strike вернули легендарную карту
Сборные08:49
Сын Кличко впервые получил вызов в сборную Украины
Европа08:34
Футбол сегодня: Бельгия - Италия, Франция - Израиль и другие матчи Лиги наций
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK