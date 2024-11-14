Разработчики Counter Strike вернули легендарную карту

В ночь с 13 на 14 ноября у Counter Strike 2 вышло большое обновление. Среди прочего в соревновательный режим игры была добавлена ​​карта de_train.

Легендарной карты не было в игре со времен выхода CS2, а из списка карт, на которых проходят профессиональные турниры "поезда", убрали еще в мае 2021 года.

Не исключают вариант, что по завершении Мейджора, который пройдет в Китае с 30 ноября по 15 декабря, будет изменен игровой маппул, а Train может стать "новой" картой в нем.

Отметим, что накануне сборная Украины по Counter Strike должна была стартовать на чемпионате мира, но их поединки перенесли.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!