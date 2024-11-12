Сборная Украины (kONO.ECF): расписание и результаты матчей на чемпионате мира по CS

В среду, 13 ноября, стартует международный чемпионат по киберспорту IESF World Esports Championship 2024, который пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Украина будет представлена командой kONO.ECF, которая принадлежит известному украинскому футболисту Евгению Коноплянке.

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Группа Украины:

Украина

Румыния

Латвия

США

Казахстан

Тунис

В плей-офф выходят две лучшие команды группы.

Расписание и результаты матчей kONO.ECF на IESF World Esports Championship 2024

13 ноября, 21:00 Тунис - Украина

13 ноября, 22:00 Украина - Румыния

14 ноября, 17:00 Латвия - Украина

14 ноября, 18:00 Украина - США

15 ноября, 15:15 Казахстан - Украина

Общий призовой фонд чемпионата составляет 240 тысяч долларов.

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