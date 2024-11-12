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Сборная Украины (kONO.ECF): расписание и результаты матчей на чемпионате мира по CS

Команда Коноплянки представит Украину на престижном турнире.
Сегодня, 13:18
KONO.eCF
KONO.eCF

В среду, 13 ноября, стартует международный чемпионат по киберспорту IESF World Esports Championship 2024, который пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Украина будет представлена командой kONO.ECF, которая принадлежит известному украинскому футболисту Евгению Коноплянке.

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Группа Украины:

  • Украина
  • Румыния
  • Латвия
  • США
  • Казахстан
  • Тунис

В плей-офф выходят две лучшие команды группы. 

Расписание и результаты матчей kONO.ECF на IESF World Esports Championship 2024

  • 13 ноября, 21:00 Тунис - Украина
  • 13 ноября, 22:00 Украина - Румыния
  • 14 ноября, 17:00 Латвия - Украина
  • 14 ноября, 18:00 Украина - США
  • 15 ноября, 15:15 Казахстан - Украина

Общий призовой фонд чемпионата составляет 240 тысяч долларов.

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