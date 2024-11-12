Сборная Украины (kONO.ECF): расписание и результаты матчей на чемпионате мира по CS
Команда Коноплянки представит Украину на престижном турнире.
В среду, 13 ноября, стартует международный чемпионат по киберспорту IESF World Esports Championship 2024, который пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Украина будет представлена командой kONO.ECF, которая принадлежит известному украинскому футболисту Евгению Коноплянке.
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Группа Украины:
- Украина
- Румыния
- Латвия
- США
- Казахстан
- Тунис
В плей-офф выходят две лучшие команды группы.
Расписание и результаты матчей kONO.ECF на IESF World Esports Championship 2024
- 13 ноября, 21:00 Тунис - Украина
- 13 ноября, 22:00 Украина - Румыния
- 14 ноября, 17:00 Латвия - Украина
- 14 ноября, 18:00 Украина - США
- 15 ноября, 15:15 Казахстан - Украина
Общий призовой фонд чемпионата составляет 240 тысяч долларов.
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