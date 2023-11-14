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Экс-голкипер Ливерпуля признался, что у него была наркотическая зависимость

Крис Киркланд едва не умер из-за того, что принимал запрещенные вещества.
Сегодня, 22:05
Крис Киркланд / Getty Images
Крис Киркланд / Getty Images

Бывший вратарь Ливерпуля и сборной Англии Крис Киркланд признался, что во время игровой карьеры страдал от наркотической зависимости.

По словам Киркланда, он на протяжении нескольких лет принимал дозу трамадола, которая эквивалентна шести дозам героина в день.

"Когда я попал в реабилитационный центр, я узнал, что принимал в день эквивалент шести доз героина.

Это злой, злой наркотик. Он чуть не убил меня, а должен был убить.

Вначале он вызывает приятные ощущения. Он заставляет вас чувствовать себя счастливым, если у вас есть тревога или что-то подобное.

Да, я использовал его от боли, но больше всего от тревоги. Но это портит психику. Через три месяца я понял, что у меня проблемы, что я стал зависим от него.

В конце концов, у тебя вырабатывается такая толерантность к нему, что он уже ничего не помогает. Просто организм требует этого, потому что ты зависим".

Источник: Getty Images

Экс-голкипер сообщил, что начал принимать данное вещество для лечения хронической травмы спины.

"Я думал, что у меня никогда не будет зависимости.

Я достаточно силен, чтобы принимать их только тогда, когда мне это необходимо, но это завладело мной, мой организм требовал их все больше и больше, и я стал зависим от них.

Первый год прошел легко. На второй сезоне я принимал трамадол каждый день, более или менее часто. Лиона (жена Киркланда - прим.) не знала.

Также Крис рассказал, как проходили первые дни после того, как он наконец отказался от этого препарата.

"Я бы никому не пожелал этих семи-восьми дней. У меня были галлюцинации, постоянный пот, холод, рвота, боль и судороги по всему телу.

Я не спал пять или шесть дней, в основном. Лиона спала в соседней комнате, потому что я ворочался, и она приходила проверить, как я дышу", - резюмировал англичанин.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль англия

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