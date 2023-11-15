Фердинанд: Меня тошнит каждый раз, когда я вижу хет-трик Кейна

Англичанин недоволен тем, что игрок так и не пополнил ряды его любимого клуба.

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд высказался о результативности форварда Баварии Харри Кейна.

"Его третий хет-трик! Каждый раз, когда я вижу имя Кейнакак автора победного гола и хет-трика, меня тошнит. Я думаю: "Почему Манчестер Юнайтед не пошел и не забрал его?" – сказал Фердинанд в интервью на ютуб-канале FIVE.

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Напомним, Кейн перебрался этим летом в Баварию за 100 млн евро, подписав с клубом контракт на четыре года.

В текущем сезоне на счету 30-летнего англичанина 17 голов и 5 ассистов в 11-ти матчах Бундеслиги.

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