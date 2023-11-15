iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Фердинанд: Меня тошнит каждый раз, когда я вижу хет-трик Кейна

Англичанин недоволен тем, что игрок так и не пополнил ряды его любимого клуба.
Сегодня, 18:52
Рио Фердинанд / Getty Images
Рио Фердинанд / Getty Images

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд высказался о результативности форварда Баварии Харри Кейна.

"Его третий хет-трик! Каждый раз, когда я вижу имя Кейнакак автора победного гола и хет-трика, меня тошнит. Я думаю: "Почему Манчестер Юнайтед не пошел и не забрал его?" – сказал Фердинанд в интервью на ютуб-канале FIVE.

Читай также: Кейн превзошел достижение Левандовски

Напомним, Кейн перебрался этим летом в Баварию за 100 млн евро, подписав с клубом контракт на четыре года.

В текущем сезоне на счету 30-летнего англичанина 17 голов и 5 ассистов в 11-ти матчах Бундеслиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рио Фердинанд Харри Кейн

Статьи по теме

Харри Кейн: статистика-2023/2024 Харри Кейн: статистика-2023/2024
Кейн превзошел достижение Левандовски Кейн превзошел достижение Левандовски
Кейн рассказал, с кем из мировых звезд он хотел бы сыграть вместе Кейн рассказал, с кем из мировых звезд он хотел бы сыграть вместе
Миллион фунтов на отель: Кейн с семьей решили не заморачиваться с жильем в Германии Миллион фунтов на отель: Кейн с семьей решили не заморачиваться с жильем в Германии
Помочь журналистам

Видео

Черноморец - Рух 2:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Черноморец - Рух 2:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль выпала из ТОП-100
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер принес очки, Заря помогла Израилю максимально приблизиться к Украине
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Другие20:53
Сбежавший украинский рыбак поблагодарил россиян за поддержку
Евро-202420:31
Сборная Украины проведет спарринг с польским клубом
Европа20:23
Криштиану Роналду: статистика-2023/2024
Украина20:16
УХЛ: Сокол обыграл Кременчуг
20:08
Матчи Сокола перенесли после скандального избиения футзалиста Урагана
Украина20:00
Суперлига: БИПА уступил Запорожью
Европа19:48
Ньюкасл навяжет топ-клубам Европы борьбу за полузащитника Манчестер Сити
Европа19:19
В Барселоне определись с судьбой Канселу и Феликса
Бокс18:59
Промоутер объяснил, почему Фьюри не был готов к бою с Нганну
Европа18:52
Фердинанд: Меня тошнит каждый раз, когда я вижу хет-трик Кейна
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK