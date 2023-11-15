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Неожиданный претендент: Бавария готова побороться за Мбаппе

Мюнхенцам тоже нужен звездный футболист.
Вчера, 22:51
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Бавария готова следующим летом навязать борьбу Реалу в гонке за форварда ПСЖ Килиана Мбаппе. Об этом сообщает издание Sport1.

В стане мюнхенцев не считают нереальным подписание французского футболиста. В случае, если игрок будет покидать стан парижан на правах свободного агента, то чемпион Германии предпримет попытку переманить Килиана к себе.

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Проблемой может стать лишь финансовый "аппетит" форварда, который хочет получать около 100 млн евро в год, в то время как в Баварии введен потолок на зарплаты. Мбаппе придется существенно сократить свою прибыль ради перехода.

Напомним, следующим летом у 24-летнего француза истекает контракт с ПСЖ. Стороны пока не ведут переговоры о пролонгации.

В текущем сезоне на счету нападающего 13 голов и 1 ассист в 11-ти матчах Лиги 1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария ПСЖ Килиан Мбаппе

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