iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Реал все же готов подписать Мбаппе, но теперь все будет зависеть от игрока

Трансфер француза может состояться.
Сегодня, 11:25
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Реал продолжает рассматривать возможность подписания нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. Об этом сообщает издание RMC Sport

Несмотря на предыдущие слухи. В отличие от ранее сообщенной информации о финансовых и возрастных причинах отказа, клуб сохраняет интерес, но меняет стратегию.

Читай также: Мбаппе прокомментировал летнюю сагу со своим уходом из ПСЖ

Теперь Мадрид предпочитает дожидаться активных инициатив со стороны самого Мбаппе, оставляя ответственность за возможный трансфер на форварде. Игрок должен публично объявить о своем желании сменить команду.

В текущем сезоне на счету 24-летнего француза 13 голов и 1 ассист в 13-ти матчах Лиги 1.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Реал Мадрид Килиан Мбаппе

Статьи по теме

Реалу придется выложить солидную сумму за выкуп Алонсо из Байера Реалу придется выложить солидную сумму за выкуп Алонсо из Байера
Реал уволил руководителя медицинской службы Реал уволил руководителя медицинской службы
Защитник Баварии - одна из приоритетных задач Реала в летнее трансферное окно Защитник Баварии - одна из приоритетных задач Реала в летнее трансферное окно
"Плюс три очка. Продолжаем": Лунин отреагировал на разгром Валенсии "Плюс три очка. Продолжаем": Лунин отреагировал на разгром Валенсии
Помочь журналистам

Видео

Черноморец - Рух 2:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Черноморец - Рух 2:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль выпала из ТОП-100
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер принес очки, Заря помогла Израилю максимально приблизиться к Украине
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Евро-202413:54
Украина - Италия: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
Европа13:51
Гламурная звезда женской команды Астон Виллы появилась в необычном наряде на вечеринке
Европа13:30
Харри Кейн: статистика-2023/2024
Евро-202413:25
Украина - Италия: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2024
ММА13:19
Чемпион UFC в полусреднем весе готовится к смене дивизиона
Евро-202413:00
Украина - Италия: где смотреть матч отбора Евро-2024
Европа12:57
В Украине меньше всего легионеров в ТОП-лигах Европы
Европа12:43
Роберт Левандовски: статистика-2023/2024
Евро-202412:35
Украина - Италия: прогноз на матч квалификации Евро-2024
Европа12:20
Левандовски и Ямаль уладили конфликт, возникший в матче с Алавесом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK