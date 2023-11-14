Реал все же готов подписать Мбаппе, но теперь все будет зависеть от игрока
Трансфер француза может состояться.
Реал продолжает рассматривать возможность подписания нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. Об этом сообщает издание RMC Sport
Несмотря на предыдущие слухи. В отличие от ранее сообщенной информации о финансовых и возрастных причинах отказа, клуб сохраняет интерес, но меняет стратегию.
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Теперь Мадрид предпочитает дожидаться активных инициатив со стороны самого Мбаппе, оставляя ответственность за возможный трансфер на форварде. Игрок должен публично объявить о своем желании сменить команду.
В текущем сезоне на счету 24-летнего француза 13 голов и 1 ассист в 13-ти матчах Лиги 1.
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