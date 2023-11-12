Мбаппе прокомментировал летнюю сагу со своим уходом из ПСЖ
Француз не стал много говорить о случившемся.
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе ответил на вопрос журналистов касаемо своей летней трансферной саги.
"Самое главное – играть в футбол, остальное вы делаете хорошо. Я не хочу об этом говорить и подливать масла в огонь".
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"Я думаю, что разговоров и так уже слишком много", – сказал Мбаппе в интервью Get Football News France.
Напомним, француза связывали со слухами о переходе в Реал, однако трансфер так и не состоялся из-за нежелания руководства продавать футболиста несмотря на скорое окончание его контракта.
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