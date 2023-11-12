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Мбаппе прокомментировал летнюю сагу со своим уходом из ПСЖ

Француз не стал много говорить о случившемся.
Сегодня, 11:19
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе ответил на вопрос журналистов касаемо своей летней трансферной саги.

"Самое главное – играть в футбол, остальное вы делаете хорошо. Я не хочу об этом говорить и подливать масла в огонь".

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"Я думаю, что разговоров и так уже слишком много", – сказал Мбаппе в интервью Get Football News France.

Напомним, француза связывали со слухами о переходе в Реал, однако трансфер так и не состоялся из-за нежелания руководства продавать футболиста несмотря на скорое окончание его контракта.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе

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