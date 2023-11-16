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МЮ заинтересован в форварде аутсайдера Серии А

Никола Крстович может перейти в АПЛ.
Сегодня, 14:59
Никола Крстович / Getty Images
Никола Крстович / Getty Images

Манчестер Юнайтед планирует усилить линию атаки.

Как сообщает издание CalcioMercato, "красные дьяволы" заинтересованы в Николе Крстовиче из Лечче. Сумма трансфера не уточняется.

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Футболист сборной Северной Македонии может стать опцией для манкунианцев, которые ищут дешевого нападающего для усиления в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Никола провел 11 матчей, забив 4 гола.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Серия А

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