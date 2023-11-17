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Беллингем - обладатель награды Golden Boy-2023

Англичанин был признан лучшим молодым игроком прошедшего года.
Сегодня, 17:30
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

В пятницу, 17 ноября, были объявлены результаты голосования в рамках вручения награды Golden Boy, сообщает официальный аккаунт GB в социальных сетях.

Так, лучшим молодым игроком Европы был признан хавбек Реала и сборной Англии Джуд Беллингем.

Полузащитник "бланкос" опередил таких игроков, как Джамал Мусиала (Бавария), Хави Симонс (РБ Лейпциг), Флориан Виртц (Байер), Расмус Хойлунд (Манчестер Юнайтед), Матис Тель (Бавария) и др.

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Помимо звания лучшего молодого игрока года были объявлены победители в других номинациях. Церемония вручения наград состоится в Турине 4 декабря.

Ранее стало известно, что до конца 2023 года травмировался одноклубник Джуда Беллингема, который славится своей универсальностью.

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