Беллингем - обладатель награды Golden Boy-2023
В пятницу, 17 ноября, были объявлены результаты голосования в рамках вручения награды Golden Boy, сообщает официальный аккаунт GB в социальных сетях.
Так, лучшим молодым игроком Европы был признан хавбек Реала и сборной Англии Джуд Беллингем.
Полузащитник "бланкос" опередил таких игроков, как Джамал Мусиала (Бавария), Хави Симонс (РБ Лейпциг), Флориан Виртц (Байер), Расмус Хойлунд (Манчестер Юнайтед), Матис Тель (Бавария) и др.
JUDE BELLINGHAM is Golden Boy Absolute Best! @realmadrid #Goldenboy #Goldenboy2023 #football pic.twitter.com/VXIMAjlDED— Golden Boy (@GoldenBoyAwards) November 17, 2023
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Помимо звания лучшего молодого игрока года были объявлены победители в других номинациях. Церемония вручения наград состоится в Турине 4 декабря.
Ранее стало известно, что до конца 2023 года травмировался одноклубник Джуда Беллингема, который славится своей универсальностью.
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