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Камавинга выбыл из-за травмы на пару месяцев

Француз не поможет своей команде до января.
Сегодня, 13:51
Эдуардо Камавинга / Getty Images
Эдуардо Камавинга / Getty Images

Полузащитник Реала Эдуардо Камавинга выбыл из строя на 2-2,5 месяца из-за разрыва внешней боковой связки правого колена.

Исходя из диагноза пресс-службы сборной Франции, игрок пропустит не менее семи матчей, включая пять в Ла Лиге и два в Лиге чемпионов. Возможность участия в матчах Суперкубка Испании также под вопросом.

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Напомним, хавбек травмировался во время тренировки в сборной Франции, столкнувшись с Усманом Дембеле.

В текущем сезоне на счету Камавинги 13 матчей в рамках Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Эдуардо Камавинга

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