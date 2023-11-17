Камавинга выбыл из-за травмы на пару месяцев
Француз не поможет своей команде до января.
Полузащитник Реала Эдуардо Камавинга выбыл из строя на 2-2,5 месяца из-за разрыва внешней боковой связки правого колена.
Исходя из диагноза пресс-службы сборной Франции, игрок пропустит не менее семи матчей, включая пять в Ла Лиге и два в Лиге чемпионов. Возможность участия в матчах Суперкубка Испании также под вопросом.
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Напомним, хавбек травмировался во время тренировки в сборной Франции, столкнувшись с Усманом Дембеле.
В текущем сезоне на счету Камавинги 13 матчей в рамках Ла Лиги.
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