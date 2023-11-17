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Винисиус из-за травмы может не сыграть против Аргентины

Бразилец получил повреждение в недавнем матче.
Сегодня, 12:50
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Вингер Реала и сборной Бразилии Винисиус Жуниор высказался о своей травме.

"Думаю, это та же травма, что и в прошлый раз. Я ускорился и почувствовал заднюю".

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"Матч с Аргентиной? Думаю, будет сложно. Учитывая, что говорят врачи, я думаю, что это маловероятно. Но мы сделаем все возможное", – сказал Винисиус в интервью The Athletic.

Напомним, игрок был заменен на 27-й минуте матча с Колумбией (1:2) из-за травмы бедра.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Бразилии Винисиус Жуниор

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