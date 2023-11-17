Беллингем сможет сыграть в ближайшем матче Реала
Джуд приступил к полноценным тренировкам с клубом.
Для мадридского Реала есть хорошие новости в преддверии окончания международной паузы.
Как сообщает издание Relevo, "сливочные" смогут рассчитывать на Джуда Беллингема в матче против Кадиса, который состоится 26 ноября.
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Англичанин вернулся к тренировкам с клубом после травмы плеча, которая была получена в игре с Райо Вальекано.
Стоит отметить, что из-за повреждения плеча Джуд был вынужден пропустить матчи сборной Англии против Мальты и Северной Македонии.
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