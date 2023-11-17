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Реал может продлить контракт с Анчелотти

Президент клуба хочет сохранить итальянца.
Сегодня, 21:24
Карло Анчелотти
Карло Анчелотти

Наставник мадридского Реала Карло Анчелотти может остаться в клубе.

Как сообщает издание Relevo, итальянского специалиста не намерены отпускать в сборную Бразилии. Анчелотти будет предложен новый контракт.

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Рулевому "сливочных" предложат остаться в клубе, подписав догвор по схеме 1+1. В сохранении Карло заинтересован лично президент испанского гранда Флорентино Перес.

64-летний итальянец возглавляет Реал с 2021 года. За свой второй приход в клуб он выиграл одну Ла Лигу, одну Лигу чемпионов и один Клубный чемпионат мира

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