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Кроос выбрал, кто из талантливых игроков мог бы заиграть в Реале

Немецкий хавбек остановился на своем коллеге по амплуа и соотечественника.
Сегодня, 00:53
Флориан Вирц / Getty Images
Флориан Вирц / Getty Images

Полузащитник мадридского Реала Тони Кроос выбрал одного футболиста, который мог бы заиграть в стане "сливочных".

Среди огромного количества талантов хавбек остановил свой выбор на Флориане Вирце из Байера.

"Какие игроки имеют потенциал для выступлений за Реал Мадрид? У меня должно быть более глобальное видение, но я думаю о Флориане Виртце. Считаю, он мог бы подойти", - заявил Кроос.

Ранее сообщалось, что Реал заинтересован в услугах Вирца и еще двух лидеров Байера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Тони Кроос

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