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Футбол

Реал Мадрид интересуется лидерами Байера

"Сливочные", возможно, готовятся к приходу Хаби Алонсо.
Сегодня, 23:04
Флориан Вирц
Флориан Вирц

Трио лидеров немецкого Байера попало в сферу интересов Реала.

Как сообщает FootballTransfers, "сливочные" следующим летом могут попытаться приобрести Виктора Бонифасе, Джереми Фримпонга и Флориана Вирца. 

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Футболисты попали в шорт-лист мадридцев на летнюю трансферную кампанию, но, пока неизвестно насколько активно клуб будет пытаться усилиться именно этими футболистами.

Отметим также то, что главного тренера леверкузенцев и экс-игрока Реала Хаби Алонсо связывают с возможностью возглавить испанский гранд после ухода Карло Анчелотти.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Флориан Вирц

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