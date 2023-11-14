Реал Мадрид интересуется лидерами Байера

Трио лидеров немецкого Байера попало в сферу интересов Реала.

Как сообщает FootballTransfers, "сливочные" следующим летом могут попытаться приобрести Виктора Бонифасе, Джереми Фримпонга и Флориана Вирца.

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Футболисты попали в шорт-лист мадридцев на летнюю трансферную кампанию, но, пока неизвестно насколько активно клуб будет пытаться усилиться именно этими футболистами.

Отметим также то, что главного тренера леверкузенцев и экс-игрока Реала Хаби Алонсо связывают с возможностью возглавить испанский гранд после ухода Карло Анчелотти.

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