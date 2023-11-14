Реалу придется выложить солидную сумму за выкуп Алонсо из Байера

Испанский специалист может вернуться в Мадрид.

Хаби Алонсо заключил соглашение с Байером, включающее отступные для Реала. Об этом сообщает издание Süddeutschen Zeitung.

Сумма составляет от 15 до 18 млн евро, предназначенных мадридскому клубу. Испанский тренер не согласился бы на продление контракта с Байером до 2026 года без включения данного условия.

Читай также: Анчелотти: Желаю Алонсо, Раулю, Арбелоа когда-то возглавить Реал

Отметим, Алонсо является одним из главных кандидатов на пост главного тренера Реала, если летом Карло Анчелотти покинет команду.

В текущем сезоне Байер под руководством легенды "сливочных" идет на первой строчке турнирной таблицы Бундеслиги, опережая Баварию на два очка.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!