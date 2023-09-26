Анчелотти: Желаю Алонсо, Раулю, Арбелоа когда-то возглавить Реал
Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти высказался о том, кто может его сменить на занимаемой ныне должности.
В частности, 64-летний итальянский специалист поделился мнением о вероятном кандидате Хаби Алонсо, который сейчас возглавляет леверкузенский Байер.
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"Я тренировал Хаби Алонсо. Сейчас он отлично работает в Байере. Хаби очень хорошо понимает игру, поэтому он очень хороший тренер.
Я желаю Хаби Алонсо, Раулю, Альваро Арбелоа когда-то возглавить Реал. Я люблю их всех.
Все знают, что я счастлив в Мадриде, но сейчас это не важно. Мы будем разговаривать в будущем, время придет", - приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо.
Отметим, что действующий контракт Анчелотти с Реалом рассчитан до лета 2024 года.
Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо продлил соглашение с Байером до 2026 года.
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