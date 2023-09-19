Анчелотти рассказал, кого считает фаворитом в ЛЧ

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти назвал, кого считает фаворитом в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Итальянский специалист не стал называть свой клуб главным фаворитом, выделив вместо него Ман Сити Пепа Гвардиолы.

По словам Анчелотти, Реал попробует показать все, на что способен, но безоговорочным фаворитом является Сити, как победитель прошлого розыгрыша.

"Манчестер Сити является фаворитом из-за состава и особенно потому, что они выиграли Лигу чемпионов в прошлом сезоне. Но в финальной части турнира бывают сюрпризы. На сегодняшний день они фавориты.

Цель состоит в том, чтобы бороться до конца. Что касается полуфинала, то мы можем сказать, что, не испытывая слишком большого давления, можем достичь этого. Цель состоит в том, чтобы пройти групповой этап, 1/8 финала и четвертьфинал.

Реал будет бороться до конца. Я не думаю, что мы фавориты. Сити тоже не считает себя фаворитами, но тот факт, что они выиграли турнир в прошлом сезоне, делает их фаворитами", – цитирует Анчелотти Mundo Deportivo.

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