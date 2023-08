Байер и Хаби Алонсо продлили свое сотрудничество

🤩 The coach stays! 🤝 #Bayer04 have agreed a two-year extension to the contract with head coach Xabi #Alonso . The Spaniard’s new contract runs to 30 June 2026. ⚫️🔴 pic.twitter.com/ARzUdpVpxa

