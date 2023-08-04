Байер и Хаби Алонсо продлили свое сотрудничество

"Фармацевты" верят в проект, который испанский наставник хочет построить в Леверкузене.

Леверкузенский Байер на своем официальном сайте объявил о продлении сотрудничества с главным тренером команды Хаби Алонсо.

Стороны согласовали новый контракт, который подойдет к концу летом 2026 года. Старое соглашение было рассчитано до лета 2024 года.

🤩 The coach stays! 🤝#Bayer04 have agreed a two-year extension to the contract with head coach Xabi #Alonso. The Spaniard’s new contract runs to 30 June 2026. ⚫️🔴 pic.twitter.com/ARzUdpVpxa — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) August 4, 2023

"Я очень благодарен клубу за оказанное мне доверие. Тот факт, что мы убеждены в одних и тех же идеях и направлении на поле, создает близость и доверие между руководством клуба и мной", - сказал Алонсо.

"Изо дня в день у нас существует очень хорошая и непринужденная рабочая основа. Это делает работу с моим персоналом и всеми сотрудниками Байера очень увлекательной. Я оцениваю прошлый сезон как положительный. Но я хочу большего, как и клуб. Сейчас мы амбициозно работаем над этим".

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Хаби Алонсо возглавил "фармацевтов" в октябре прошлого года. В первый же сезон своей работы он привел команду к полуфиналу Лиги Европы, где они уступили Интеру (0:1, 0:0).

Он также помог леверкузенскому коллективу занять шестое место в Бундеслиге, которое позволит ему выступить в Лиге конференций в следующем сезоне.

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