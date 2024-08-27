Обладатель Лиги Европы подпишет защитника Байера

Итальянская Аталанта усилит линию защиты действующим чемпионом Германии.

Как сообщает Фабрицио Романо, бергамаски подпишут игрока Байера Одильона Коссуну. Речь идет об аренде с правом выкупа.

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За аренду придется заплатить 5.5 млн евро, за возможный выкуп еще 25.5 млн евро.

В прошлом сезоне центральный защитник сборной Кот'д₴Ивуара отыграл за Байер 25 матчей в Бундеслиге.

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