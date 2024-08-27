Обладатель Лиги Европы подпишет защитника Байера
Одильон Коссуну станет игроком Аталанты.
Итальянская Аталанта усилит линию защиты действующим чемпионом Германии.
Как сообщает Фабрицио Романо, бергамаски подпишут игрока Байера Одильона Коссуну. Речь идет об аренде с правом выкупа.
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За аренду придется заплатить 5.5 млн евро, за возможный выкуп еще 25.5 млн евро.
В прошлом сезоне центральный защитник сборной Кот'д₴Ивуара отыграл за Байер 25 матчей в Бундеслиге.
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