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Обладатель Лиги Европы подпишет защитника Байера

Одильон Коссуну станет игроком Аталанты.
Сегодня, 19:59

Итальянская Аталанта усилит линию защиты действующим чемпионом Германии.

Как сообщает Фабрицио Романо, бергамаски подпишут игрока Байера Одильона Коссуну. Речь идет об аренде с правом выкупа.

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За аренду придется заплатить 5.5 млн евро, за возможный выкуп еще 25.5 млн евро.

В прошлом сезоне центральный защитник сборной Кот'д₴Ивуара отыграл за Байер 25 матчей в Бундеслиге.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Байер Леверкузен

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