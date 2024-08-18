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Манчестер Юнайтед может ворваться в гонку за лидера Аталанты

Эдерсон рассматривается в качестве альтернативы Угарте.
Вчера, 22:50
Эдерсон / Getty Images
Эдерсон / Getty Images

Манчестер Юнайтед продолжает изучать рынок в поисках альтернативы Мануэлю Угарте, пишет 90Min.

Напомним, что манкунианцы не хотят платить ПСЖ требуемые 50 млн евро за уругвайца, а потому уже начал поиск альтернатив.

Ссылаясь на AS, издание утвреждает, что МЮ может присоединиться к гонке за хавбеком Аталанты Эдерсоном.

25-летний бразилец серьезно прибавил в прошлом сезоне, сыграл за сборную на Копа Америка и привлек к себе внимание топ-клубов.

Фаворитом на подписание Эдерсона считается Ливерпуль, однако также бразилец интересен Астон Вилле и Атлетико, если последним не удастся завершить трансфер Галлахера.

Также проблейо является то, что, вероятней всего, Аталанта запросит за игрока примерно ту же сумму, что ПСЖ просит за Угарте.

Ранее также сообщалось, что Скотт Мактоминей на грани ухода из МЮ.

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