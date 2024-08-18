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Клуб АПЛ возобновил переговоры с Манчестер Юнайтед о переходе МакТоминея

На хавбека вновь претендует команда, которую манкунианцы обыграли на старте сезона.
Вчера, 22:39
Скотт МакТоминей / Getty Images
Скотт МакТоминей / Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Скотт МакТоминей продолжает быть трансферной целью некоторых европейских клубов.

Как сообщает журналист Sky Sports Дармеш Шетх, Фулхэм возобновил попытки подписать 27-летнего шотландца.

Ранее "дачники" делали два предложения по игроку, но оба раза они получали отказ, так как они предлагали меньше того, что хотят получить "красные дьяволы" (30 миллионов евро).

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Теперь же лондонский клуб хочет попытаться еще раз. И если стороны смогут прийти к общему знаменателю, то команда Марку Силвы сделает еще одно официальное предложение.

Но им придется выдержать конкуренцию со стороны Наполи, который уже согласовал с МакТоминеем условия личного контракта.

Напомним, что несколькими днями ранее Манчестер Юнайтед на своем поле обыграл Фулхэм в рамках первого тура Английской Премьер-лиги.

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