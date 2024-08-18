Клуб АПЛ возобновил переговоры с Манчестер Юнайтед о переходе МакТоминея

Полузащитник Манчестер Юнайтед Скотт МакТоминей продолжает быть трансферной целью некоторых европейских клубов.

Как сообщает журналист Sky Sports Дармеш Шетх, Фулхэм возобновил попытки подписать 27-летнего шотландца.

Ранее "дачники" делали два предложения по игроку, но оба раза они получали отказ, так как они предлагали меньше того, что хотят получить "красные дьяволы" (30 миллионов евро).

Читай также: Панатинаикос пытается договориться о трансфере вингера Манчестер Юнайтед

Теперь же лондонский клуб хочет попытаться еще раз. И если стороны смогут прийти к общему знаменателю, то команда Марку Силвы сделает еще одно официальное предложение.

Но им придется выдержать конкуренцию со стороны Наполи, который уже согласовал с МакТоминеем условия личного контракта.

Напомним, что несколькими днями ранее Манчестер Юнайтед на своем поле обыграл Фулхэм в рамках первого тура Английской Премьер-лиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!