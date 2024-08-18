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Панатинаикос пытается договориться о трансфере вингера Манчестер Юнайтед

Уругвайский футболист может продолжить свою карьеру в Греции.
Сегодня, 18:18
Факундо Пельистри / Getty Images
Факундо Пельистри / Getty Images

Манчестер Юнайтед продолжает работать над продажей неликвида.

Как сообщает Фабрицио Романо, манкунианцы ведут переговоры с Панатинаикосом о продаже Факундо Пельистри.

По информации источника, переговоры по сделке находятся на продвинутой стадии и все идет к тому, что 22-летний уругваец переедет в Грецию.

Ожидается, что трансфер Пельистри в Панатинаикос может состояться в ближайшие несколько дней. Transfermarkt оценивает футболиста в 10 миллионов евро.

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Манчестер Юнайтед приобрел вингера у уругвайского Пеньяроля осенью 2020 года за 8,5 миллиона.

За это время он сыграл в составе "красных дьяволов" всего 25 матчей, в которых сумел отметиться двумя ассистами.

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