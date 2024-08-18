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Итальянский топ-клуб согласовал условия контракта с футболистом Манчестер Юнайтед

Однако, сумма трансфера является неподъемной для Наполи.
Сегодня, 14:51
Скотт Мактоминей / Getty Images
Скотт Мактоминей / Getty Images

Итальянский Наполи продолжает свои попытки по усилению состава в летнее трансферное окно.

Как сообщает издание Corriere dello sport, «партенопейцы» хотят подписать Скотта Мактоминея. С шотландцем уже согласовали условия личного контракта.

Преградой этому переходу являются аппетиты Манчестер Юнайтед. Манкунианцы хотят за полузащитника не менее 30 миллионов евро, а Наполи не готов позволить себе такой драгоценный трансфер.

Ситуация может измениться только, если коллектив Антонио Конте все же продаст своего лидера Виктора Осимгена в другой клуб.

Отметим, что Мактоминей сыграл лишь 32 и 6 минут соответственно в двух матчах, которые МЮ успел провести в этом сезоне.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Cкотт Мактоминей

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