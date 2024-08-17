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Манчестер Юнайтед - Фулхэм: Обзор и результат матча АПЛ 16.08.2024

Новичок манкунианцев удачно дебютировал на Олд Траффорде.
Сегодня, 00:05
Джошуа Зиркзе / Getty Images
Джошуа Зиркзе / Getty Images

В рамках первого матча сезона в АПЛ Манчестер Юнайтед сыграл с Фулхэмом.

Наставник "красных дьяволов" Эрик тен Хаг немного удивил выбором состава, в частности, выпустив в качестве "ложной девятки" Бруну Фернандеша, и со старта доверившись Амаду Диалло.

Впрочем, такой выбор оправдал себя. Манкунианцы владели инициативой и имели кучу моментов, чтобы открывать счет, в частности, это мог делать уже упомянутый Бруну Фернандеш на 34-ой минуте, или, Мейсон Маунт в начале второго тайма, но в обоих случаях Бернд Лено был сильнее.

Гораздо меньше работы в этом матче было у Андре Онана. В створ его ворот ударили лишь дважды, и ни один из этих ударов не был слишком опасным.

Ничейный счет держался довольно долго, но во втором тайме сыграли свое замены от Тен Гага. Почти одновременно на поле появились Алехандро Гарначо и Джошуа Зиркзе. Они же и создали победный гол. Гарначо отдал - Зиркзе забил.

Алехандро также имел почти 100% момент в дополнительное время, но не сумел попасть в пустые ворота после того, как Лено уже был обыгран, поэтому, поединок завершился минимальной победой хозяев.

Статистика матча АПЛ Манчестер Юнайтед - Фулхэм

Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0

Гол: Зиркзе, 86

xG: 2.51 - 0.40
Удары: 14 - 10
Удары в створ ворот: 5 - 2
Владение мячом: 55 - 45%

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