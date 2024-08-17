Манчестер Юнайтед - Фулхэм: Обзор и результат матча АПЛ 16.08.2024
В рамках первого матча сезона в АПЛ Манчестер Юнайтед сыграл с Фулхэмом.
Наставник "красных дьяволов" Эрик тен Хаг немного удивил выбором состава, в частности, выпустив в качестве "ложной девятки" Бруну Фернандеша, и со старта доверившись Амаду Диалло.
Впрочем, такой выбор оправдал себя. Манкунианцы владели инициативой и имели кучу моментов, чтобы открывать счет, в частности, это мог делать уже упомянутый Бруну Фернандеш на 34-ой минуте, или, Мейсон Маунт в начале второго тайма, но в обоих случаях Бернд Лено был сильнее.
Гораздо меньше работы в этом матче было у Андре Онана. В створ его ворот ударили лишь дважды, и ни один из этих ударов не был слишком опасным.
Ничейный счет держался довольно долго, но во втором тайме сыграли свое замены от Тен Гага. Почти одновременно на поле появились Алехандро Гарначо и Джошуа Зиркзе. Они же и создали победный гол. Гарначо отдал - Зиркзе забил.
Алехандро также имел почти 100% момент в дополнительное время, но не сумел попасть в пустые ворота после того, как Лено уже был обыгран, поэтому, поединок завершился минимальной победой хозяев.
Статистика матча АПЛ Манчестер Юнайтед - Фулхэм
Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0
Гол: Зиркзе, 86
xG: 2.51 - 0.40
Удары: 14 - 10
Удары в створ ворот: 5 - 2
Владение мячом: 55 - 45%
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