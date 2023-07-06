Официально: Джака - игрок леверкузенского Байера
Хавбек подписал пятилетний контракт с немецким клубом.
Гранит Джака подписал контракт с леверкузенским Байером.
Арсенал получил за своего хавбека 25 млн евро, а сам Гранит подписал соглашение с немецким клубом на пять лет.
Кроме того, "львы" не забыли кретивно представить своего нового полузащитника, порадовав фанатов забавным видео.
📺🚀#GrueziGranit #Werkself #Bayer04 pic.twitter.com/KQq7TD5vJN— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) July 6, 2023
Напомним, что Джака присоединился к Арсеналу, перейдя из гладбахской Боруссии в 2016 году за 45 млн евро.
За "канониров" швейцарский хавбек провел 297 матчей, забил 23 гола и отдал 27 результативных передач. Также с Арсеналом Гранит выиграл два Кубка Англии и два Суперкубка Англии.
Ранее, напомним, Сезар Аспиликуэта присоединился к мадридскому Атлетико.