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Официально: Джака - игрок леверкузенского Байера

Хавбек подписал пятилетний контракт с немецким клубом.
Сегодня, 20:31
Гранит Джака / bayer04.de
Гранит Джака / bayer04.de

Гранит Джака подписал контракт с леверкузенским Байером.

Арсенал получил за своего хавбека 25 млн евро, а сам Гранит подписал соглашение с немецким клубом на пять лет.

Кроме того, "львы" не забыли кретивно представить своего нового полузащитника, порадовав фанатов забавным видео.

Напомним, что Джака присоединился к Арсеналу, перейдя из гладбахской Боруссии в 2016 году за 45 млн евро.

За "канониров" швейцарский хавбек провел 297 матчей, забил 23 гола и отдал 27 результативных передач. Также с Арсеналом Гранит выиграл два Кубка Англии и два Суперкубка Англии.

Ранее, напомним, Сезар Аспиликуэта присоединился к мадридскому Атлетико.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Гранит Джака Байер Леверкузен

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