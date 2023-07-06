Официально: Джака - игрок леверкузенского Байера

Гранит Джака подписал контракт с леверкузенским Байером.

Арсенал получил за своего хавбека 25 млн евро, а сам Гранит подписал соглашение с немецким клубом на пять лет.

Кроме того, "львы" не забыли кретивно представить своего нового полузащитника, порадовав фанатов забавным видео.

Напомним, что Джака присоединился к Арсеналу, перейдя из гладбахской Боруссии в 2016 году за 45 млн евро.

За "канониров" швейцарский хавбек провел 297 матчей, забил 23 гола и отдал 27 результативных передач. Также с Арсеналом Гранит выиграл два Кубка Англии и два Суперкубка Англии.

Ранее, напомним, Сезар Аспиликуэта присоединился к мадридскому Атлетико.