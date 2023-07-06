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Легенда Челси подписал контракт с Атлетико

Защитник Сесар Аспиликуэта трудоустроился в мадридском клубе.
Сегодня, 18:28
Сесар Аспиликуэта / atleticodemadrid.com
Сесар Аспиликуэта / atleticodemadrid.com

Бывший защитник и капитан Челси Сесар Аспиликуэта пополнил состав мадридского Атлетико.

Как сообщает официальный сайт "матрасников", 33-летний футболист подписал с клубом договор на один год - до конца сезона-2023/24.

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Испанский игрок перешел в Атлетико в статусе свободного агента, ранее согласовав с лондонцами досрочный разрыв контракта, который был рассчитан еще на год.

Напомним, что Аспиликуэта выступал за Челси на протяжении последних 11 лет, сыграв за это время в составе лондонской команды 508 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 56 результативных передач.

Вместе с "синими" испанский защитник дважды становился чемпионом, выиграл Кубок Англии, Кубок лиги, Лигу чемпионов, дважды Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что Атлетико креативно презентовал своего новичка.

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