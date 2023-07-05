Атлетико креативно презентовал своего новичка

"Матрасники" сделали отсылку на схожесть защитника с мультипликационным персонажем.

Мадридский Атлетико в креативном стиле объявил о подписании турецкого защитника.

"Матрасники" написали в своем твиттере: "Однажды в далеком-далеком королевстве", что является отсылкой на мультфильм Шрек.

Once upon a time, in a kingdom far far away… @AtletiTR 🇹🇷😉 — Atlético de Madrid (@atletienglish) July 5, 2023

Дело в том, что новый центрбэк столичного клуба Чаглар Сеюнджю известен своей схожестью c персонажем Лорда Фаркуада из мультипликационного творения DreamWorks.

Отметим, что турок перебрался в стан испанского топ-клуба на правах свободного агента. Ранее он защищал цвета Лестера, игроком которого стал в 2018 году.