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Алонсо отреагировал на первое поражение Байера в Бундеслиге за последние 15 месяцев

Испанец считает, что его подопечные не заслужили поражения.
Сегодня, 16:34
Хаби Алонсо / Getty Images
Хаби Алонсо / Getty Images

В рамках второго тура Бундеслиги Байер проиграл РБ Лейпциг, что стало первым поражением клуба за 35 матчей в чемпионате, за 42 матча во всех внутренних турнирах и первым за 15 месяцев во внутренних соревнованиях.

Наставник «фармацевтов» Хаби Алонсо поделился мыслями о данном поединке. По словам испанца, его подопечные не заслужили проиграть.

«Это тяжело, это горько. Я не думаю, что мы заслужили на этот проигрыш».

Алонсо также пообещал, что его команда извлечет из поражения уроки.

«Мы вынесем из этой игры как много положительных, так и отрицательных моментов. В первом тайме мы играли хорошо. Мы были довольны этим и хотели развить успех во втором тайме. Но там мы уже не контролировали игру и дали Лейпцигу слишком много пространства. В задней линии мы выглядели нехорошо.

Мы извлечем уроки из этих ошибок. Плохо позволять сопернику отыгрываться после того, как ведешь со счетом 2:0. Но это процесс, мы только в начале сезона», - цитирует слова специалиста издание ESPN.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига байер Хаби Алонсо

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