Байер - РБ Лейпциг: Обзор и результат чемпионата Германии 31.08.2024

"Фармацевты" упустили преимущество в два мяча, и не сумели осуществить то, что они делали кучу раз в прошлом сезоне.

В рамках второго тура Бундеслиги Байер на своей арене встретился с РБ Лейпциг.

В первом тайме хозяева на время обеспечили себе комфортное преимущество благодаря голам своих лидеров Джереми Фримпонга и Алекса Гримальдо, впрочем, еще до перерыва Кевин Кампль отквитал один мяч.

Во втором тайме Эль-Шадай Битшиабу должен был восстанавливать преимущество, но его гол отменил VAR. Впрочем то, что не сумел осуществить Битшиабу - сумел осуществить Опенда.

Чуть позже «быки» вышли вперед после дубля Опенды, а в конце встречи VAR просматривал эпизод на возможный пенальти для коллектива Хаби Алонсо, но этого не произошло и в итоге Байер не сумел победить в первом домашнем матче этого сезона.

«Фармацевты» проиграли в Бундеслиге впервые за 35 матчей и в целом впервые за 41 матч на внутренней арене.

Статистика матча Бундеслиги Байер - РБ Лейпциг

Байер - РБ Лейпциг 2:3

Голы: Фримпонг, 37, Гримальдо, 44 - Кампль, 45+7, Опенда, 57, 80

xG: 2.93 - 1.39

Удары: 28 - 11

Удары в створ ворот: 10 - 5

Владение мячом: 54% - 46%

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