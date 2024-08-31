iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Байер - РБ Лейпциг: Обзор и результат чемпионата Германии 31.08.2024

"Фармацевты" упустили преимущество в два мяча, и не сумели осуществить то, что они делали кучу раз в прошлом сезоне.
Вчера, 21:41
Алекс Гримальдо / Getty Images
Алекс Гримальдо / Getty Images

В рамках второго тура Бундеслиги Байер на своей арене встретился с РБ Лейпциг.

В первом тайме хозяева на время обеспечили себе комфортное преимущество благодаря голам своих лидеров Джереми Фримпонга и Алекса Гримальдо, впрочем, еще до перерыва Кевин Кампль отквитал один мяч.

Во втором тайме Эль-Шадай Битшиабу должен был восстанавливать преимущество, но его гол отменил VAR. Впрочем то, что не сумел осуществить Битшиабу - сумел осуществить Опенда.

Чуть позже «быки» вышли вперед после дубля Опенды, а в конце встречи VAR просматривал эпизод на возможный пенальти для коллектива Хаби Алонсо, но этого не произошло и в итоге Байер не сумел победить в первом домашнем матче этого сезона.

«Фармацевты» проиграли в Бундеслиге впервые за 35 матчей и в целом впервые за 41 матч на внутренней арене.

Статистика матча Бундеслиги Байер - РБ Лейпциг

Байер - РБ Лейпциг 2:3

Голы: Фримпонг, 37, Гримальдо, 44 - Кампль, 45+7, Опенда, 57, 80

xG: 2.93 - 1.39
Удары: 28 - 11
Удары в створ ворот: 10 - 5
Владение мячом: 54% - 46%

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: германия бундеслига байер РБ Лейпциг

Статьи по теме

Ан-Наср Роналду нацелился на подписание футболиста немецкого топ-клуба Ан-Наср Роналду нацелился на подписание футболиста немецкого топ-клуба
РБ Лейпциг арендует игрока Атлетико, который не оправдал ожиданий Симеоне РБ Лейпциг арендует игрока Атлетико, который не оправдал ожиданий Симеоне
Нойер высказался о возможном завершении карьеры после этого сезона Нойер высказался о возможном завершении карьеры после этого сезона
РБ Лейпциг в меньшинстве минимально переиграл аутсайдера Бундеслиги РБ Лейпциг в меньшинстве минимально переиграл аутсайдера Бундеслиги
Помочь журналистам

Видео

Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне
Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Калининой и Цуренко
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, новая первая ракетка Украины
просмотров
Шахтер узнает соперников: онлайн-трансляция жеребьевки основной части Лиги чемпионов
просмотров
Динамо узнает своих соперников: жеребьевка основного раунда Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Другие страны01:10
Экс-защитник африканской сборной погиб в возрасте 39 лет
Европа00:43
Экс-звезда Вест Хэма сделала щедрое пожертвование воспитаннику клуба, который борется с раком мозга
Вчера, 23:46
Европа23:46
Лацио и Милан не выявили победителя в голевой перестрелке
Европа22:59
Динамо опубликовало расписание своих матчей основного этапа Лиги Европы
Олимпийские игры22:40
Пиддубная стала призеркой Паралимпиады-2024 в плавании
Европа22:36
Легионер Динамо ушел из клуба в аренду
Олимпийские игры22:15
Украинцы оформили двойной подиум в плавании на Паралимпиаде-2024
Олимпийские игры21:48
Коль завоевал вторую медаль Паралимпиады-2024 в плавании
Европа21:41
Байер впервые за более 40 матчей проиграл на внутренней арене, уступив РБ Лейпциг
Европа21:24
Борнмут Забарного установил историческое достижение в матче с Эвертоном
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK