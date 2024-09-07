Капитан Байера не будет подписывать с клубом новый контракт

Джонатан Та отработает нынешнее соглашение до конца, после чего уйдет в поисках нового вызова.

Минувшим летом капитан Байера Джонатан Та был близок к тому, чтобы уйти в Баварию, однако трансфер так и не состоялся.

Имея всего год по контракту с "фармацевтами", 28-летний центрбек заявил, что он не собирается оставаться в клубе.

"Я не собираюсь подписывать с Байером новый контракт. Мое решение принято. До конца контракта я буду отдавать всего себя, а потом уже посмотрим, какой клуб станет моим следующим. Но я решил уйти и попробовать новый опыт", - приводит слова игрока Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Джонатан Та сыграл в четырех матчах, выйдя в стартовом составе в трех из них. Он остался на скамейке запасных лишь в Суперкубке Германии.

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Главный тренер Байера Хаби Алонсо объяснил, почему его подопечный, будучи капитаном команды, не вышел на поле в том поединке с первых минут.

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