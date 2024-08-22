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"В футболе такое бывает": Алонсо - о капитане Байера, который хотел перейти в Баварию

Трансфер центрбека так и не состоялся.
Сегодня, 16:57
Джонатан Та / Getty Images
Джонатан Та / Getty Images

Во время чемпионата Европы-2024 Бавария активно вела переговоры с Байером о приобретении Джонатана Та.

Однако трансфер 28-летнего защитника не состоялся и он остался в расположении леверкузенского клуба.

Главный тренер действующих чемпионов Германии Хаби Алонсо прокомментировал ситуацию с Та, заявив, что сейчас все в полном порядке.

"Конечно, в первые несколько недель возникла ситуация, которой мы не хотели, но в футболе такое случается. Именно поэтому я решил не выпускать его в старте (против Штутгарта на Суперкубок Германии)", - цитирует испанца журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.

"Но на этой неделе он снова хорошо тренировался, был полностью сосредоточен, его мысли были здесь. На данный момент других новостей нет, так что он остается в моих планах, как важный игрок и лидер".

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Напомним, что у капитана "фармацевтов" остался всего год по контракту с клубом. Бавария же была намерена либо приобрести его этим летом, либо забрать бесплатно через год.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хаби Алонсо Бавария Мюнхен Байер Леверкузен

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