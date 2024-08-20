Байер поспорит с клубом АПЛ за защитника Ливерпуля

Центрбек Ливерпуля Cепп ван ден Берг привлек внимание ряда клубов.

Как сообщает Sky Germany, в услугах нидерландца заинтересованы Брентфорд и Байер. Сумма трансфера может составить 25 млн фунтов.

Голландец заинтересован в возвращении в Германию, поскольку, в прошлом сезоне он достаточно успешно выступал за Майнц.

Также ранее была информация о заинтересованности уже упомянутого Майнца, Аякса и ПСВ в услугах ван ден Берга, однако, данные клубы не способны удовлетворить запросы Ливерпуля.

Напомним, ранее сообщалось, что другой защитник Ливерпуля Джо Гомез может оказаться в Челси.

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