iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Байер поспорит с клубом АПЛ за защитника Ливерпуля

Cепп ван ден Берг может сменить клубную прописку.
Сегодня, 17:59
Cепп ван ден Берг / Getty Images
Cепп ван ден Берг / Getty Images

Центрбек Ливерпуля Cепп ван ден Берг привлек внимание ряда клубов.

Как сообщает Sky Germany, в услугах нидерландца заинтересованы Брентфорд и Байер. Сумма трансфера может составить 25 млн фунтов.

Голландец заинтересован в возвращении в Германию, поскольку, в прошлом сезоне он достаточно успешно выступал за Майнц.

Также ранее была информация о заинтересованности уже упомянутого Майнца, Аякса и ПСВ в услугах ван ден Берга, однако, данные клубы не способны удовлетворить запросы Ливерпуля.

Напомним, ранее сообщалось, что другой защитник Ливерпуля Джо Гомез может оказаться в Челси.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль байер брентфорд АПЛ

Статьи по теме

Варди принес Лестеру ничью в игре с Тоттенхэмом Варди принес Лестеру ничью в игре с Тоттенхэмом
Бавария не заинтересована в защитнике Ливерпуля Бавария не заинтересована в защитнике Ливерпуля
Саудовский клуб продолжает попытки подписать форварда сборной Англии Саудовский клуб продолжает попытки подписать форварда сборной Англии
Именитый защитник Ливерпуля ищет новый клуб – за англичаником следит Челси Именитый защитник Ливерпуля ищет новый клуб – за англичаником следит Челси
Помочь журналистам

Видео

Деревянченко с травмой выстоял, но проиграл Мбилли: видео лучших моментов боя
Деревянченко с травмой выстоял, но проиграл Мбилли: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, регресс Калининой, Завацкой и Байндль
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, прогресс Сачко
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Футбол сегодня: матчи в квалификации Лиги чемпионов и Лиги конференций
просмотров

Последние новости

Европа20:12
Два игрока Ювентуса травмировались в первом матче Серии А
Европа19:37
Атлетико наконец-то может объявить о многострадальном трансфере Галлахера
Европа18:59
Украинский судья получил назначение главным арбитром на матч Лиги конференций
Европа18:35
Гюндоган может покинуть Барселону бесплатно
НБА18:32
Эдвардс: В НБА 90-х только у Джордана были умения
Европа17:59
Байер поспорит с клубом АПЛ за защитника Ливерпуля
Европа17:56
Арсенал получил предложение об аренде Рамсдейла
Европа17:35
Манчестер Юнайтед верит, что Челси захочет купить Санчо
Европа17:22
В Эвертон Миколенко вернется известный голкипер
Биатлон17:00
Назван состав Украины на летний чемпионат мира по биатлону
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK