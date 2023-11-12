Байер повторил рекорд Баварии по лучшему старту в Бундеслиге

В рамках 11-го тура чемпионата Германии Байер разгромил Унион со счетом 4:0.

Благодаря этой победе в первых 11 матчах Бундеслиги леверкузенцы набрали 31 очко. Данный результат это повторение рекорда Баварии сезона-2015/16, которую тогда возглавлял Пеп Гвардиола.

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Также стоит отметить, что у коллектива Хаби Алонсо на данный момент нет ни одного поражения в текущем сезоне и лишь одна ничья.

"Фармацевты" возглавляют турнирную таблицу текущего сезона немецкого чемпионата и опережают Баварию на два очка. В очной встрече первого круга команды разошлись миром со счетом 1:1.

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