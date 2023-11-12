iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Байер повторил рекорд Баварии по лучшему старту в Бундеслиге

Подопечные Хаби Алонсо проводят впечатляющий сезон.
Сегодня, 18:45
Хаби Алонсо / Getty Images
Хаби Алонсо / Getty Images

В рамках 11-го тура чемпионата Германии Байер разгромил Унион со счетом 4:0.

Благодаря этой победе в первых 11 матчах Бундеслиги леверкузенцы набрали 31 очко. Данный результат это повторение рекорда Баварии сезона-2015/16, которую тогда возглавлял Пеп Гвардиола.

Читай также: Байер установил рекордную цену на своего лидера

Также стоит отметить, что у коллектива Хаби Алонсо на данный момент нет ни одного поражения в текущем сезоне и лишь одна ничья.

"Фармацевты" возглавляют турнирную таблицу текущего сезона немецкого чемпионата и опережают Баварию на два очка. В очной встрече первого круга команды разошлись миром со счетом 1:1.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария байер Хаби Алонсо

Статьи по теме

Защитник Баварии - одна из приоритетных задач Реала в летнее трансферное окно Защитник Баварии - одна из приоритетных задач Реала в летнее трансферное окно
Спасительный дубль Кейна и поздний гол турков в обзоре матча Бавария - Галатасарай Спасительный дубль Кейна и поздний гол турков в обзоре матча Бавария - Галатасарай
Байер установил рекордную цену на своего лидера Байер установил рекордную цену на своего лидера
Бавария нацелилась на подписание хавбека сборной Испании Бавария нацелилась на подписание хавбека сборной Испании
Помочь журналистам

Видео

Кривбасс - Динамо 0:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Кривбасс - Динамо 0:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер принес очки, Заря помогла Израилю максимально приблизиться к Украине
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа20:16
Де Дзерби: Мне не нравится 80% рефери в АПЛ
Европа19:51
Никакого периода адаптации: Жирона похвалила игру Довбика
Европа19:47
Барселона пропустила самый быстрый гол для себя в Ла Лиге в 21 веке
Европа19:16
Барселона вырвала победу над Алавесом благодаря дублю Левандовски
Украина19:15
Рух в большинстве вырвал победу у Черноморца
Украина18:51
Кривбасс - Динамо 0:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Европа18:45
Байер повторил рекорд Баварии по лучшему старту в Бундеслиге
Другие страны18:25
Чемпионат мира по футболу U-17: Германия и США с одинаковым счетом одолели соперников
Украина18:17
Дубль Пасича и отмененный "ассист года" в обзоре матча ЛНЗ - Заря
Европа18:14
Ливерпуль разгромил Брентфорд с Ярмолюком
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK