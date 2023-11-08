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Байер установил рекордную цену на своего лидера

Флориана Вирца не отпустят менее чем за 100 миллионов.
Вчера, 20:48
Флориан Вирц / Getty Images
Флориан Вирц / Getty Images

Леверкузенский Байер определился со стратегией касаемо своего лидера Флориана Вирца.

Как сообщает издание Kicker, "фармацевты" готовы отпустить 20-летнего таланта, но лишь за правильную сумму. На хавбека установили ценник в размере 100 млн евро.

Отметим, что если за Вирца удастся выручить желанное, то он станет самой дорогой продажей в истории клуба. Сейчас этот рекорд принадлежит Каю Хаверцу, которого продали в Челси за 80 млн евро.

Ранее сообщалось, что в услугах Флориана заинтересован Манчестер Сити.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: байер Флориан Вирц

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