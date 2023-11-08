Байер установил рекордную цену на своего лидера
Флориана Вирца не отпустят менее чем за 100 миллионов.
Леверкузенский Байер определился со стратегией касаемо своего лидера Флориана Вирца.
Как сообщает издание Kicker, "фармацевты" готовы отпустить 20-летнего таланта, но лишь за правильную сумму. На хавбека установили ценник в размере 100 млн евро.
Отметим, что если за Вирца удастся выручить желанное, то он станет самой дорогой продажей в истории клуба. Сейчас этот рекорд принадлежит Каю Хаверцу, которого продали в Челси за 80 млн евро.
Ранее сообщалось, что в услугах Флориана заинтересован Манчестер Сити.
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