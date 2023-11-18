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Саудовские клубы готовы подписать ветерана Реала

Лука Модрич может сменить клубную прописку.
Сегодня, 18:47
Лука Модрич / Getty Images
Лука Модрич / Getty Images

Хорватский полузащитник Лука Модрич может покинуть Реал в ближайшее время.

Как сообщает журналист Руди Гальетти, в услугах Модрича заинтересованы Аль-Иттихад и Аль-Ахли. Оба клуба уже начали переговоры с футболистом.

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Контракт Луки с Реалом истекает в июне следующего года, но саудовские команды хотят видеть футболиста в своем составе уже в январе.

Отметим, что в текущем сезоне хорват отыграл в 15 матчах, отдав один ассист. Преимущественно хавбек выходил на замены.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Лука Модрич Саудовская Аравия

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