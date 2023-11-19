Реал начал переговоры с Анчелотти о продлении контракта

Мадридский Реал намерен оставить на посту главного тренера Карло Анчелотти.

Как сообщает журналист Маттео Моретто, "сливочные" начали переговоры с итальянцем о продлении контракта. Специалисту предлагают двухлетний контракт.

Финансовые детали остаются неизвестными. Отметим, что на Анчелотти также претендует сборная Бразилии, которую сейчас возглавляет Фернандо Диниз.

Накануне "селесао" во главе с Динизом установили историческое антидостижение.

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