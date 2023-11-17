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Бразилия установила историческое антидостижение

"Селесао" впервые проиграли два матча отбора на Чемпионат мира подряд.
Сегодня, 18:12
Бразилия
Бразилия

В ночь с 16 на 17 ноября сборная Бразилии упустила победу над сборной Колумбии, проиграв со счетом 2:1.

Как сообщает издание Globo, данный проигрыш стал для "селесао" историческим. Они впервые проиграли в двух матчах отбора на Чемпионат мира подряд, ранее коллектив Фернандо Диниза уступил Уругваю.

Кроме того, Бразилия проиграла в 4 матчах из 8 в 2023 году, что является третьим худшим результатом в истории. В 1968 было 5 поражений, но в 20 играх, а в 1963 8 в 18.

На данный момент "пентакампеоны" занимают 5 место в квалификации. Следующий поединок пройдет 22 ноября, Бразилия сыграет против Аргентины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бразилия чемпионат мира

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