Три матча без побед: Бразилия на выезде уступила Колумбии

"Селесао" за пять туров отбора на ЧМ-2026 добыли всего семь очков.

В ночь на пятницу, 17 ноября, состоялся матч очередного тура квалификации на чемпионат мира-2026, где сборная Колумбии принимала Бразилию.

Гости крайне быстро вышли вперед уже на четвертой минуте. Габриэль Мартинелли отличился точным ударом в нижний угол после передачи от Винисиуса.

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Во второй половине игры случилось то, чего мало кто ожидал. Вингер Луис Лиас отличился дублем в течение пяти минут, благодаря которому его команда сенсационно обыграла бразильцев.

Таким образом Колумбия набрала за пять туров девять очков и вышла на третье место, а Бразилия вынуждена довольствоваться всего семи баллам и пятой строчке в рамках отбора на ЧМ-2026.

Статистика матча Колумбия - Бразилия пятого тура отбора на ЧМ-2026

Колумбия - Бразилия 2:1

Голы: Диас, 75, 79 - Мартинелли, 4

Ожидаемые голы (xG): 1,36 - 1,08

Владение мячом: 43% - 57%

Удары: 21 - 11

Удары в створ: 10 - 3

Фолы: 16 - 12

Колумбия: Варгас, Муньос, Санчес, Лукуми, Мачадо (Борха, 46), Хамес, Урибе (Синистерра, 46), Карраскаль (Риос, 74), Кастаньо (Лерма, 83), Диас, Борре (Кордоба, 68).

Бразилия: Алиссон, Эмерсон, Маркиньос, Габриэл (Дуглас Луис, 82), Лоди (Пепе, 81), Бруно Гимараэс, Андре, Рафинья (Эндрик, 82), Винисиус Жуниор (Жоао Педро, 27), Родриго (Паулиньо, 69), Мартинелли.

Предупреждения: Санчес (20), Лоди (78), Пепе (90).

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