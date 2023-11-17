iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Три матча без побед: Бразилия на выезде уступила Колумбии

"Селесао" за пять туров отбора на ЧМ-2026 добыли всего семь очков.
Сегодня, 09:53
Колумбия - Бразилия / Getty Images
Колумбия - Бразилия / Getty Images

В ночь на пятницу, 17 ноября, состоялся матч очередного тура квалификации на чемпионат мира-2026, где сборная Колумбии принимала Бразилию.

Гости крайне быстро вышли вперед уже на четвертой минуте. Габриэль Мартинелли отличился точным ударом в нижний угол после передачи от Винисиуса.

Читай также: Аргентина потерпела сенсационное поражение от Уругвая в рамках отбора на ЧМ-2026

Во второй половине игры случилось то, чего мало кто ожидал. Вингер Луис Лиас отличился дублем в течение пяти минут, благодаря которому его команда сенсационно обыграла бразильцев.

Таким образом Колумбия набрала за пять туров девять очков и вышла на третье место, а Бразилия вынуждена довольствоваться всего семи баллам и пятой строчке в рамках отбора на ЧМ-2026.

Статистика матча Колумбия - Бразилия пятого тура отбора на ЧМ-2026

Колумбия - Бразилия 2:1
Голы: Диас, 75, 79 - Мартинелли, 4

Ожидаемые голы (xG): 1,36 - 1,08
Владение мячом: 43% - 57%
Удары: 21 - 11
Удары в створ: 10 - 3
Фолы: 16 - 12

Колумбия: Варгас, Муньос, Санчес, Лукуми, Мачадо (Борха, 46), Хамес, Урибе (Синистерра, 46), Карраскаль (Риос, 74), Кастаньо (Лерма, 83), Диас, Борре (Кордоба, 68).

Бразилия: Алиссон, Эмерсон, Маркиньос, Габриэл (Дуглас Луис, 82), Лоди (Пепе, 81), Бруно Гимараэс, Андре, Рафинья (Эндрик, 82), Винисиус Жуниор (Жоао Педро, 27), Родриго (Паулиньо, 69), Мартинелли.

Предупреждения: Санчес (20), Лоди (78), Пепе (90).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Бразилии по футболу сборная Колумбии по футболу

Статьи по теме

Неймар приблизился к рекорду Пеле по голам за сборную Бразилии Неймар приблизился к рекорду Пеле по голам за сборную Бразилии
Дисциплинарный комитет ФИФА вынес решение по матчу Бразилия - Аргентина Дисциплинарный комитет ФИФА вынес решение по матчу Бразилия - Аргентина
Неймар выразил желание помочь Бразилии на Кубке Америке и Олимпиаде Неймар выразил желание помочь Бразилии на Кубке Америке и Олимпиаде
Майкона вызвали в олимпийскую сборную Бразилии Майкона вызвали в олимпийскую сборную Бразилии
Помочь журналистам

Видео

Усик - Фьюри: онлайн-трансляция пресс-конференции
Усик - Фьюри: онлайн-трансляция пресс-конференции

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль выпала из ТОП-100
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер принес очки, Заря помогла Израилю максимально приблизиться к Украине
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа11:52
Мастер-шеф отдыхает: Звезды сборной Англии испекли печенье в виде легендарных игроков
Бокс11:35
Покорил третий дивизион: Стивенсон в незрелищном бою одолел Де Лос Сантоса - видео лучших моментов
Украина11:25
УХЛ: Тризуб сыграет с Киев Кэпиталс
Европа11:20
Месси ответил на неприличный жест одного из игроков сборной Уругвая
Бокс10:54
Фьюри - об Усике: Как можно подшучивать над человеком, который почти не понимает меня?
Формула 110:45
Гран-при Лас Вегаса стартовало провалом - канализационный люк разбил болид Сайнсу
Бокс10:28
Бокс: расписание боев
Европа10:15
Месси толкнул локтем и схватил за шею игрока Наполи и остался без наказания
Бокс09:55
"Он очень разочарован": Промоутер попытался объяснить дерзкое поведение Фьюри на встрече с Усиком
Европа09:53
Три матча без побед: Бразилия на выезде уступила Колумбии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK