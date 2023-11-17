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Аргентина потерпела сенсационное поражение от Уругвая в рамках отбора на ЧМ-2026

Месси и компания впервые почти за год уступили соперникам.
Сегодня, 07:50
Аргентина - Уругвай / Getty Images
Аргентина - Уругвай / Getty Images

В ночь на пятницу, 17 ноября, в рамках пятого тура квалификации на ЧМ-2026 сборная Аргентины принимала Уругвай. Матч завершился победой гостей со счетом 2:0.

Уругвайцы вышли вперед на 41-й минуте. Защитник Рональд Араухо отличился голом после передачи Матиаса Виньи, замкнул прострел на дальную штангу.

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Во второй половине игры аргентинцы сосредоточись на атакующих действиях, ввиду чего пропустили в конце игры. Дарвин Нуньес своим забитым мячом поставил точку в матче.

Таким образом, сборная Аргентины впервые с 22 ноября 2022 года потерпела поражение. Последний раз чемпионы мира уступали на мундиале Саудовской Аравии.

Вашему вниманию видеообзор матча:

Статистика матча Аргентина - Уругвай пятого тура отбора на ЧМ-2026

Аргентина - Уругвай 0:2
Голы: Араухо, 41, Нуньес, 87

Ожидаемые голы (xG): 0,61 - 0,77
Владение мячом: 59% - 41%
Удары: 8 - 4
Удары в створ: 3 - 2
Фолы: 11 - 22

Аргентина: Мартинес, Молина, Ромеро, Тальяфико (Акунья, 80), Де Поль (Паласиос, 64), Мак Аллистер (Мартинес, 46), Фернандес, Гонсалес (Ди Мария, 53), Месси, Альварес (Ло Чельсо, 80).

Уругвай: Рочет, Оливера, Касерес, Винья (Хименес, 46), Араухо, Вальверде, де ла Крус, Угарте, Араухо (Бентанкур, 62), Пельистри (Каноббио, 88), Нуньес (Виньяс, 90).

Предупреждения: Угарте (32), Мак Аллистер (35), Хименес (67), Мартинес (68), Ромеро (77), Оливера (79), Паласиос (90).

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