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"Близка к Барсе Хосепа": Месси расхвалил сборную Аргентины

Капитан латинской сборной выделил стиль игры команды.
Сегодня, 13:40
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий Лионель Месси поделился впечатлениями от игры сборной Аргентины.

Звездный футболист считает, что игра его национальной команды похожа на Барселону Хосепа Гвардиолы.

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"Эта команда впечатляет и продолжает расти, игра за игрой. Она играет все лучше и лучше.

Если сравнивать с Барсой Гвардиолы... Та Барселона – лучшая команда в истории. Это сильно, не так ли? Но я думаю, что эта сборная очень близка к ней и показала это, выиграв Кубок Америки и чемпионат мира. Это большое достижение.

У нас отличный состав, кто бы ни играл, и очень четкий стиль игры, который отличает нас. Нам это нравится это, и мы надеемся, что продолжим идти по этому пути", - приводит слова Месси Ole.

На нашем сайте доступно видео голов и обзор матча Перу - Аргентина.

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