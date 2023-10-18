Отбор на ЧМ-2026: Бразилия сенсационно проиграла, Месси принес победу Аргентине
В ночь с 17 на 18 октября состоялись отборочные матчи чемпионата мира-2026 в Южной Америке.
Чили без шансов проиграл на выезде в Венесуэле.
Венесуэла - Чили 3:0
Голы: Сотельдо, 45+1, Рондон, 72, Мачис, 79
Удаление: Нуньес Эспиноса
Читай также: Ночной клуб, девушки и очередной скандал: Неймар и лидеры сборной Бразилии весело провели время
Парагвай минимально дома обыграл Боливию.
Парагвай - Боливия 1:0
Гол: Санабрия, 69
Эквадор и Колумбия не смогли порадовать фанатов голами.
Эквадор - Колумбия 0:0
Уругвай сенсационно дома победил Бразилию.
Уругвай - Бразилия 2:0
Голы: Нуньес, Де Ла Крус, 77
Лионель Месси продолжает тащить свою сборную, теперь уже в игре с Перу.
Перу - Аргентина 0:2
Голы: Месси, 32, 42
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!