Отбор на ЧМ-2026: Бразилия сенсационно проиграла, Месси принес победу Аргентине

В ночь с 17 на 18 октября состоялись отборочные матчи чемпионата мира-2026 в Южной Америке.

Чили без шансов проиграл на выезде в Венесуэле.

Венесуэла - Чили 3:0

Голы: Сотельдо, 45+1, Рондон, 72, Мачис, 79

Удаление: Нуньес Эспиноса

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Парагвай минимально дома обыграл Боливию.

Парагвай - Боливия 1:0

Гол: Санабрия, 69

Эквадор и Колумбия не смогли порадовать фанатов голами.

Эквадор - Колумбия 0:0

Уругвай сенсационно дома победил Бразилию.

Уругвай - Бразилия 2:0

Голы: Нуньес, Де Ла Крус, 77

Лионель Месси продолжает тащить свою сборную, теперь уже в игре с Перу.

Перу - Аргентина 0:2

Голы: Месси, 32, 42

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