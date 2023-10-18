Перу - Аргентина 0:2 видео голов и лучших моментов матча 18.10.2023

Сборная Аргентины провела матч отбора на чемпионат мира 2026 на выезде против Перу. Судьбу поединка решил дубль Лионеля Месси в конце первого тайма.

Легендарный футболист, который через две недели должен получить очередной Золотой мяч, дважды точно пробил в одно касание после передач партнеров.

С четырьмя победами в четырех матчах Аргентина идет на первое место в отборочной группе. Напомним, что от Южной Америки на ЧМ-2026 выйдут 6 команд из десяти[/link_local], а седьмая сыграет в стыковых поединках.

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