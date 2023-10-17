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Обладатель Золотого мяча 2023 уже известен - СМИ

Испанские медиа сообщают, что награду получит Лионель Месси.
Сегодня, 13:09
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Обладатель Золотого мяча-2023 уже определен.

Как сообщатет испанское издание Sport, награду получит аргентинский вингер Лионель Месси. Футболиста об этом уже оповестили.

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Для игрока Интер Майами это будет восьмой Золотой мяч в карьере. Также аргентинец станет первым исполнителем в истории, который получит этот приз, выступая не в Европе.

Источник также отмечает, что женский Золотой мяч получит полузащитница Барселоны Айтана Бонмати.

Напомним, церемония вручения награды от France Football состоится в понедельник, 30 октября, в Париже.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Золотой мяч Лионель Месси

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