Украинские судьи обслужат матч юношеской лиги УЕФА

Помогать трем арбитрам из нашей страны будет их нидерландский коллега.

Матч юношеской лиги УЕФА между АЗ и Мольде обслужит украинско-нидерландская бригада арбитров.

Как сообщает пресс-служба организации, на данный поединок назначен Виктор Копиевский в качестве главного арбитр.

Владимир Высоцкий с Александром Жуковым примерят на себя роль лайнсменов. Четвертым арбитром выступит Йессе Розендаль.

Отметим, что в первом матче между командами АЗ победил со счетом 4:3. Ответная встреча состоится 28 августа.

Напомним, что Копиевский обслуживал матч Сан-Марино - Дания в рамках отбора на Евро-2024.

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