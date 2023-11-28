Легенда Челси выступил против нового правила, предлагаемого IFAB
Джон Терри считает, что так споров станет еще больше.
Джон Терри заявил, что новая идея IFAB очень плохая.
Напомним, ранее сообщалось, что в будущем сезоне IFAB хочет протестировать новые футбольные правила.
В частности, арбитры смогут удалять игроков на 10 минут за грубые нарушения, которые при этом не тянут на красную карточку. Терри считает, что эта идея плоха.
"Временные удаления в футболе? Интересно услышать мнение остальных.
Мне лично это не нравится, потому что уровень терпимости и непоследовательности судей будет разным каждую неделю!" – написал экс-капитан Челси в Твиттере.
Ранее также сообщалось, что Срна получил первую за восемь желтую карточку в ЛЧ.
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