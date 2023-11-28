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Легенда Челси выступил против нового правила, предлагаемого IFAB

Джон Терри считает, что так споров станет еще больше.
Вчера, 22:55
Джон Терри / Getty Images
Джон Терри / Getty Images

Джон Терри заявил, что новая идея IFAB очень плохая.

Напомним, ранее сообщалось, что в будущем сезоне IFAB хочет протестировать новые футбольные правила.

В частности, арбитры смогут удалять игроков на 10 минут за грубые нарушения, которые при этом не тянут на красную карточку. Терри считает, что эта идея плоха.

"Временные удаления в футболе? Интересно услышать мнение остальных.

Мне лично это не нравится, потому что уровень терпимости и непоследовательности судей будет разным каждую неделю!" – написал экс-капитан Челси в Твиттере.

Ранее также сообщалось, что Срна получил первую за восемь желтую карточку в ЛЧ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джон Терри

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