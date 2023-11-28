IFAB планирует протестировать 10-минутные удаления

Судья сможет удалять игроков за грубые фолы, которые не тянут на красную.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) согласился протестировать новые футбольные правила, пишет The Telegraph.

По информации издания, совет дал свое согласие на испытание новых футбольных правил, возможно, они пройдут уже в следующем сезоне.

Среди многочисленных вариантов было решено попробовать в профессиональном футболе 10-минутные удаления.

Судья сможет удалять игрока на 10 минут за фол, который был очень грубым, однако никак не тянул на красную карточку. Как пример, приводится фол Кьеллини на Сака в финале Евро-2020.

Ранее также сообщалось, что Ман Сити открыл новый памятник около Этихада.

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