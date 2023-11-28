iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

IFAB планирует протестировать 10-минутные удаления

Судья сможет удалять игроков за грубые фолы, которые не тянут на красную.
Сегодня, 18:58
Эпизод с нарушением Кьеллини / Getty Images
Эпизод с нарушением Кьеллини / Getty Images

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) согласился протестировать новые футбольные правила, пишет The Telegraph.

По информации издания, совет дал свое согласие на испытание новых футбольных правил, возможно, они пройдут уже в следующем сезоне.

Среди многочисленных вариантов было решено попробовать в профессиональном футболе 10-минутные удаления.

Судья сможет удалять игрока на 10 минут за фол, который был очень грубым, однако никак не тянул на красную карточку. Как пример, приводится фол Кьеллини на Сака в финале Евро-2020.

Ранее также сообщалось, что Ман Сити открыл новый памятник около Этихада.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Челси собирается ввести новую трансферную политику Челси собирается ввести новую трансферную политику
Главный тренер Шахтера получил нового ассистента из Нидерландов Главный тренер Шахтера получил нового ассистента из Нидерландов
Манчестер Сити открыл возле Этихада памятник трем легендам клуба Манчестер Сити открыл возле Этихада памятник трем легендам клуба
Ред Булл в шестой раз подряд взял приз за лучшие пит-стопы Ред Булл в шестой раз подряд взял приз за лучшие пит-стопы
Помочь журналистам

Видео

Гол Цыганкова в обзоре матча Жирона - Атлетик
Гол Цыганкова в обзоре матча Жирона - Атлетик

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль опустилась на 14 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа19:12
Челси собирается ввести новую трансферную политику
Европа18:58
IFAB планирует протестировать 10-минутные удаления
Украина18:50
Главный тренер Шахтера получил нового ассистента из Нидерландов
Европа18:21
Манчестер Сити открыл возле Этихада памятник трем легендам клуба
Формула 118:18
Ред Булл в шестой раз подряд взял приз за лучшие пит-стопы
Лига Чемпионов17:56
Шахтер - Антверпен 3:1 видео голов и лучших моментов матча Юношеской Лиги УЕФА
Европа17:45
Бавария продлила контракты с двумя голкиперами
НБА17:30
Поражение от Филадельфии стало для ЛеБрона крупнейшим в карьере
Европа17:20
Европейские гранды присматриваются к вундеркинду Байера
Европа17:02
Забарный отметился необычным достижение в прошедшем туре АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK